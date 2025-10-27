Бречалов: Удмуртия заняла четвёртое место в России по производству молока

УФА, 27 окт - РИА Новости. Удмуртия вышла на четвёртое место в стране по производству молока, местные аграрии получили более 870 тысяч тонн сырья, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.

"Друзья, наша республика вышла на 4-е место в стране по производству молока. За 9 месяцев наши предприятия, фермеры и ЛПХ получили больше 870 тысяч тонн. Это огромный труд нескольких тысяч людей. Спасибо за работу", - сообщил Бречалов.

Глава региона призвал всех пить удмуртское молоко.

В пресс-службе руководителя Удмуртии со ссылкой на данные Росстата сообщают, что с января по сентябрь в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях региона произвели свыше 870 тысяч тонн молока. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 6,1%. Это позволило Удмуртии подняться еще на одну строчку в рейтинге самых молочных регионов страны.

"Сейчас в пятерке лидеров Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Удмуртия и Воронежская область. При этом из топ-10 регионов только Удмуртия в этом году обеспечила шестипроцентный рост по темпам производства молока. Увеличение производства сельхозпродукции — одна из задач нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализуемого по решению президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основной курс в повышении объемов производства молока в республике — это генетическая работа по продуктивности дойного стада, а также строительство и модернизация животноводческих объектов.

"С 1 марта 2026 года в России начнёт работать Федеральная государственная информационно-аналитическая система племенных ресурсов (ФГИАС-ПР). Любое хозяйство или фермер сможет выбрать в единой системе лучших животных. В ФГИАС-ПР будет детальная информация о геномных профилях, включая данные по генетическим заболеваниям и хозяйственно-полезным признакам. Особое внимание будет уделяться достоверности родословных — потребуется подтверждение происхождения до трёх поколений предков. Над последним сейчас работают все 36 племенных хозяйств Удмуртии", - рассказали в пресс-службе.

Племенное поголовье в республике к октябрю составило 106,5 тысячи голов крупно-рогатого скота, в том числе 41,5 тысячи коров. Средний удой у этих животных за 9 месяцев — 7278 килограммов. К тому же периоду прошлого года валовое производство молока среди племенных коров выросло на 10,2%, следует из сообщения.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, в этом году запущено 18 новых и реконструированных ферм. Среди них есть и роботизированные. В СПК "Луч" Можгинского района поставили сразу 2 робота-дояра, по одному роботу в хозяйствах "Молния" и "Первый май" Малопургинского района. В СПК им. Калинина Дебесского района запустили доильно-молочный блок "Карусель". Также в числе крупнейших ферм, открытых в этом году, "Восток" Селтинского района на тысячу голов КРС, "Ошмес" Шарканского района на 600 голов и СПК "Чутырский" Игринского района на 400 голов, сообщают региональные власти.