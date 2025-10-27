Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии верит в скорое решение проблемных вопросов с США - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 27.10.2025 (обновлено: 12:20 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/braziliya-2050811952.html
Президент Бразилии верит в скорое решение проблемных вопросов с США
Президент Бразилии верит в скорое решение проблемных вопросов с США - РИА Новости, 27.10.2025
Президент Бразилии верит в скорое решение проблемных вопросов с США
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что по итогам его встречи с главой США Дональдом Трампом у него сложилось стойкое впечатление, что вскоре... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T07:03:00+03:00
2025-10-27T12:20:00+03:00
в мире
бразилия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050882255_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa01504339f88f33b9454926aa347d6b.jpg
https://ria.ru/20251026/trump-2050682894.html
https://ria.ru/20251009/ssha-2047356327.html
бразилия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050882255_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_2c67be801ae00aedc790a60a051c632f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии верит в скорое решение проблемных вопросов с США

Лула да Силва надеется, что между Бразилией и США не останется проблем

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп проводит встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в конференц-центре Куала-Лумпура. 26 октября 2025
Президент США Дональд Трамп проводит встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в конференц-центре Куала-Лумпура. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп проводит встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в конференц-центре Куала-Лумпура. 26 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что по итогам его встречи с главой США Дональдом Трампом у него сложилось стойкое впечатление, что вскоре между странами не останется проблемных вопросов.
"Вчера была наша встреча с президентом Трампом. И у меня сложилось стойкое впечатление о том, что вскоре между США и Бразилией не останется проблемных вопросов", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп провел встречу с президентом Бразилии
Вчера, 11:45
По словам Лулы да Силвы, решение США о введении тарифов в отношении Бразилии было основано на неверной информации. Он признал, что глава любого государства имеет право вводить ограничительные меры в отношении товаров из других стран, которые вредят национальной экономики, однако такие решения не могут основываться на недостоверной информации.
"Но как главы государств мы должны брать на себя ответственность и приносить пользу людям, которые нас избрали. Я очень оптимистичен и думаю, что мы вскоре проведем встречу переговорщиков в Вашингтоне. Президент Трамп также сказал, что он посетит Бразилию, а я сказал, что я готов прилететь в Вашингтон", - отметил глава Бразилии.
Лула да Силва также заявил, что у них с Трампом теперь есть "прямые контакты друг друга", а затем вновь подтвердил, что уверен в том, что вопросы между Бразилией и США будут решены "в течение нескольких дней".
Встреча президентов Бразилии и США состоялась на полях мероприятий саммита стран АСЕАН.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов
9 октября, 18:15
 
В миреБразилияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала