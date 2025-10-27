Президент Бразилии верит в скорое решение проблемных вопросов с США

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что по итогам его встречи с главой США Дональдом Трампом у него сложилось стойкое впечатление, что вскоре между странами не останется проблемных вопросов.

"Вчера была наша встреча с президентом Трампом . И у меня сложилось стойкое впечатление о том, что вскоре между США Бразилией не останется проблемных вопросов", - подчеркнул он.

По словам Лулы да Силвы, решение США о введении тарифов в отношении Бразилии было основано на неверной информации. Он признал, что глава любого государства имеет право вводить ограничительные меры в отношении товаров из других стран, которые вредят национальной экономики, однако такие решения не могут основываться на недостоверной информации.

"Но как главы государств мы должны брать на себя ответственность и приносить пользу людям, которые нас избрали. Я очень оптимистичен и думаю, что мы вскоре проведем встречу переговорщиков в Вашингтоне . Президент Трамп также сказал, что он посетит Бразилию, а я сказал, что я готов прилететь в Вашингтон", - отметил глава Бразилии.

Лула да Силва также заявил, что у них с Трампом теперь есть "прямые контакты друг друга", а затем вновь подтвердил, что уверен в том, что вопросы между Бразилией и США будут решены "в течение нескольких дней".