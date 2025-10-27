https://ria.ru/20251027/brazilija-2050812659.html
Бразилия предоставит Малайзии поддержку в вступлении в БРИКС
Бразилия предоставит Малайзии поддержку в вступлении в БРИКС
Бразилия предоставит Малайзии поддержку в вступлении в БРИКС
Бразилия предоставит Малайзии полную поддержку в становлении полноценным членом БРИКС, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 27.10.2025
Бразилия предоставит Малайзии поддержку в вступлении в БРИКС
