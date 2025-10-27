Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 27.10.2025
22:39 27.10.2025 (обновлено: 23:14 27.10.2025)
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 27.10.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Российские военные сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.10.2025
2025
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: средствами ПВО сбиты два дрона ВСУ, летевших на Москву

Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские военные сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву", — написал он в своем канале на платформе Max.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Мэр ранее сообщал, что за вчерашний вечер и ночь ПВО уничтожила 30 дронов ВСУ, летевших на Москву.
Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство ударов противника.
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
