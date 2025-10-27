В Туле жителей дома эвакуировали после обнаружения обломков БПЛА

ТУЛА, 27 окт – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в микрорайоне Мясново в Туле эвакуировали в специальный пункт размещения после обнаружения вблизи здания обломков беспилотника, сообщил глава администрации города Илья Беспалов в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что элементы БПЛА нашли на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов в областном центре после отражения атаки ВСУ. Ситуация находится на контроле.
"После ночной атаки БПЛА в Мясново вблизи одного из домов обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата. Сейчас на территории работают экстренные службы. Для обеспечения безопасности жителей эвакуировали, пострадавших нет, организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий", - говорится в сообщении.
Глава администрации Тулы уточнил, что в настоящее время в специальном пункте размещения находятся 24 человека. Они обеспечены всем необходимым.