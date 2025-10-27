В Туле жителей дома эвакуировали после обнаружения обломков БПЛА

"После ночной атаки БПЛА в Мясново вблизи одного из домов обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата. Сейчас на территории работают экстренные службы. Для обеспечения безопасности жителей эвакуировали, пострадавших нет, организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий", - говорится в сообщении.