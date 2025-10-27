Рейтинг@Mail.ru
Число дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 30 - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 27.10.2025 (обновлено: 09:06 27.10.2025)
Число дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 30
Число сбитых беспилотников, которые направлялись на Москву, за ночь достигло 30, говорится в канале мэра Сергея Собянина в Max. РИА Новости, 27.10.2025
Число дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 30

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число сбитых беспилотников, которые направлялись на Москву, за ночь достигло 30, говорится в канале мэра Сергея Собянина в Max.
До этого ночью градоначальник несколько раз сообщал о случаях отражения атаки дронов. Их насчитывалось 29 штук.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Украина ежедневно пытается атаковать гражданские объекты в российских регионах с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ на провокации ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
