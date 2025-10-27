https://ria.ru/20251027/bpla-2050798803.html
Число дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 30
Число дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 30
Число сбитых беспилотников, которые направлялись на Москву, за ночь достигло 30, говорится в канале мэра Сергея Собянина в Max. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:49:00+03:00
2025-10-27T03:49:00+03:00
2025-10-27T09:06:00+03:00
