В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
В Тульской области за ночь уничтожены 24 украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
2025-10-27T06:15:00+03:00
2025-10-27T06:15:00+03:00
2025-10-27T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
тульская область
