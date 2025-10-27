Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 27.10.2025
В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА
В Тульской области за ночь уничтожены 24 украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 27.10.2025
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники
В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских БПЛА

В Тульской области за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Офицеры полка противовоздушной обороны
Офицеры полка противовоздушной обороны
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Офицеры полка противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Тульской области за ночь уничтожены 24 украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Тульская область
Дмитрий Миляев
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беспилотники
 
 
