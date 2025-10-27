https://ria.ru/20251027/boytsy-2051042692.html
В ДНР наградили бывших бойцов ВСУ, перешедших на сторону России
Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих Украины, добровольно перешедших на сторону ВС РФ, получили награды по случаю второй
Награждение бойцов батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих Украины
Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих Украины, воюющих за Россию, получили награды по случаю второй годовщины создания подразделения, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии приняли участие экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, зампред правительства ДНР Кирилл Макаров, врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский, первый командир батальона Вячеслав Губин, общественный деятель и политолог Дмитрий Куликов, а также лидеры и активисты волонтерских организаций.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по освобождению ряда городов Донбасса и сейчас с честью выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.
