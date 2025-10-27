Рейтинг@Mail.ru
В ДНР наградили бывших бойцов ВСУ, перешедших на сторону России - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 27.10.2025 (обновлено: 21:21 27.10.2025)
В ДНР наградили бывших бойцов ВСУ, перешедших на сторону России
В ДНР наградили бывших бойцов ВСУ, перешедших на сторону России
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
анатолий бибилов
кирилл макаров
вооруженные силы украины
россия
В ДНР наградили бывших бойцов ВСУ, перешедших на сторону России

В ДНР наградили бойцов батальона Кривоноса, ранее воевавших на стороне ВСУ

ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих Украины, добровольно перешедших на сторону ВС РФ, получили награды по случаю второй годовщины создания подразделения, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, зампред правительства ДНР Кирилл Макаров, врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский, первый командир батальона Вячеслав Губин, общественный деятель и политолог Дмитрий Куликов, а также лидеры и активисты волонтерских организаций.
"Это эти люди (бойцы – ред.), которые действительно понимают, что происходит сегодня на Украине и против чего они воюют. Это осознание, конечно, дает не только понимание, но и силу этим бойцам (батальона Максима Кривоноса – ред.), которые уже второй год воюют против фашистского режима", - сказал журналистам Бибилов.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса. Сейчас добровольцы с честью выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАнатолий БибиловКирилл МакаровВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
