В Динском районе Кубани обновили больницу по нацпроекту
Краснодарский край
 
16:37 27.10.2025
В Динском районе Кубани обновили больницу по нацпроекту
Участковую больницу, рассчитанную на 160 посещений в день, обновили с опережением графика по нацпроекту в Динском районе Краснодарского края
динской район, краснодарский край, калининский район
Краснодарский край, Динской район, Краснодарский край, Калининский район
В Динском районе Кубани обновили больницу по нацпроекту

Участковую больницу обновили по нацпроекту в Динском районе Краснодарского края

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Участковую больницу, рассчитанную на 160 посещений в день, обновили с опережением графика по нацпроекту в Динском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В станице Васюринской после капремонта открыли участковую больницу. Медучреждение в Динском районе, рассчитанное на 160 посещений в день, обновили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - сообщили в пресс-службе.
В здании больницы, как отмечается, заменили кровлю, обновили инженерные коммуникации и отопление, сделали систему вентиляции, привели в порядок внутренние помещения и уличное ограждение.
Медицинскую помощь здесь смогут получать свыше 15,5 тысячи человек, в том числе более 3 тысяч детей. По данным пресс-службы, будут работать четыре терапевтических и два педиатрических участка, физиотерапевтический кабинет, вести прием врачи узких специальностей, проводить лабораторные исследования. На втором этаже открыли дневной стационар на 10 коек. Скорую медицинскую помощь в круглосуточном режиме окажет бригада, базирующаяся на территории больницы. Работы курировало краевое министерство здравоохранения.
Ремонт начали в ноябре 2024 года, работы завершили с опережением графика. В 2025 году, как рассказал журналистам и.о. министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, уже обновили детское медучреждение в Калининском районе и продолжают строить поликлинику в Курганинске.
"Благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках профильного нацпроекта в прошлом году мы отремонтировали три поликлиники. В этом году уже комплексно обновили детскую поликлинику в Калининском районе и продолжаем строительство поликлиники в Курганинске", - рассказал журналистам Филиппов, его цитирует пресс-служба.
В станице Васюринской, как рассказал и.о. министра, будет открыт и флюорографический кабинет.
"Новое помещение для этого уже подготовлено, после завершения разрешения на установку флюорографа и лицензирования кабинет начнет свою работу", – добавил Филиппов.
Краснодарский крайДинской районКраснодарский крайКалининский район
 
 
