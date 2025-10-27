В Динском районе Кубани обновили больницу по нацпроекту

КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Участковую больницу, рассчитанную на 160 посещений в день, обновили с опережением графика по нацпроекту в Динском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В станице Васюринской после капремонта открыли участковую больницу. Медучреждение в Динском районе, рассчитанное на 160 посещений в день, обновили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - сообщили в пресс-службе.

В здании больницы, как отмечается, заменили кровлю, обновили инженерные коммуникации и отопление, сделали систему вентиляции, привели в порядок внутренние помещения и уличное ограждение.

Медицинскую помощь здесь смогут получать свыше 15,5 тысячи человек, в том числе более 3 тысяч детей. По данным пресс-службы, будут работать четыре терапевтических и два педиатрических участка, физиотерапевтический кабинет, вести прием врачи узких специальностей, проводить лабораторные исследования. На втором этаже открыли дневной стационар на 10 коек. Скорую медицинскую помощь в круглосуточном режиме окажет бригада, базирующаяся на территории больницы. Работы курировало краевое министерство здравоохранения.

Ремонт начали в ноябре 2024 года, работы завершили с опережением графика. В 2025 году, как рассказал журналистам и.о. министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, уже обновили детское медучреждение в Калининском районе и продолжают строить поликлинику в Курганинске.

"Благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках профильного нацпроекта в прошлом году мы отремонтировали три поликлиники. В этом году уже комплексно обновили детскую поликлинику в Калининском районе и продолжаем строительство поликлиники в Курганинске", - рассказал журналистам Филиппов, его цитирует пресс-служба.

В станице Васюринской, как рассказал и.о. министра, будет открыт и флюорографический кабинет.