Более 70 общественных пространств благоустроят в Московской области

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Подмосковье планируют благоустроить 75 общественных пространств в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, запланировано благоустройство 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках.

На еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили темпы благоустройства общественных пространств, а также культурное и спортивное наполнение подмосковных парков.

Эта работа проводится при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Благоустройство — это очень важная работа, в нее вовлечены жители. Знаю, что главы занимаются сопровождением, наполнением жизни парков. Они стали визитными карточками для многих подмосковных городов, только за летний сезон посещаемость выросла на 4,3 миллиона. Люди приходят туда за позитивом, эмоциями, и наша задача — все это обеспечить через события, фестивали, концерты, спортивные турниры, а также — через инфраструктуру и комфорт. Впереди зимний сезон, и я прошу сделать все необходимое, чтобы наши парки также радовали жителей, создавали хорошее настроение", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он отметил, что в этом году благоустраивается 90 объектов. Больше половины уже сдано и важно в максимально короткие сроки закончить остальные объекты. На 2025 год запланировали работы еще на 75 объектах, включая Наташинский парк в Люберцах, Папанинскую дачу в Королеве, пешеходную зону в Дубне, центральную площадь в Хотькове и многие другие.

Также в этом году в Подмосковье после благоустройства откроют 12 парков, 12 лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, пять набережных, 14 скверов, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках.

Зампред правительства региона — министр благоустройства Михаил Хайкин указал, что в конце августа в рамках Всероссийского форума по развитию малых городов и исторических поселений Московская область была отмечена, как лучший регион по развитию этого проекта. Также еще шесть городов победили в конкурсе. Это Коломна, Сергиев Посад, Ступино, Истра, Ликино-Дулево и Наро-Фоминск. На данный момент ведется работа по проектированию.

"Мы разработали региональный стандарт благоустройства общественных пространств. Сейчас есть четкий перечень того, что должно быть на каждой территории, какие материалы необходимо использовать. Кроме того, постоянно обновляем инфраструктуру действующих парков — камеры "Безопасного региона", парковочные пространства, объекты бизнеса, элементы благоустройства", — приводит пресс-служба слова Хайкина.

Кроме того, в Подмосковье продолжается программа по развитию катков. Первого декабря начнут работу 38, в том числе восемь новых — в Дубне (два), Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине.

На данный момент в Подмосковье 194 парка культуры и отдыха. Там регулярно проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, в которых может принять участие любой желающий.

Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов поделился, что к концу года за счет благоустройства новых парковых территорий количество парков увеличится до 208. Большой популярностью пользуются региональные мероприятия в парках: концерты лучших кавер-групп, кукольные представления для малышей и многое другое. Только в течение 2024 года концерты фестиваля посетили 93 тысячи человек.

"Также в течение года проводим общеобластные мероприятия, существенная их часть направлена на патриотическое воспитание. Кроме того, сами парки, муниципалитеты проводят свои фестивали. Они основаны на местных культурных кодах и на наших культурных ценностях. Проводим и системные (еженедельные) мероприятия по направлениям: физкультура и спорт, творчество, развитие и отдых, культура и просветительство. С расписанием можно ознакомиться как в самом парке, так и на информационных ресурсах", — приводит пресс-служба слова Кузнецова.

Кроме того, в подмосковных парках проводится много спортивных мероприятий. По словам министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Абаренова, наряду с крупными мероприятиями, которые стали традиционными (Кубок Легкова, Кубок Большунова по лыжным гонкам), большинство парков включилось в системную работу по составлению спортивного расписания. Инструкторы спортшкол активно участвуют в ней на постоянной основе.

Также планируется запустить в парках спортивные тренировки с известными спортсменами. Уже откликнулись на предложение титулованные лыжники Александр Легков, Никита Крюков, Александр Панжинский и многие другие.