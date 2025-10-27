https://ria.ru/20251027/bespilotniki-2050837672.html
В Орловской области пострадало нежилое здание при атаке БПЛА
В Орловской области пострадало нежилое здание при атаке БПЛА
Нежилое хозяйственное здание повреждено в Орловской области в результате ликвидации российской ПВО семи беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2025
орловская область
В Орловской области пострадало нежилое здание при атаке БПЛА
В Орловской области пострадало нежилое хозяйственное здание при атаке семи БПЛА