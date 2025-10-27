https://ria.ru/20251027/belgorod-2050995504.html
Двоих детей, раненных при атаках ВСУ, переведут на лечение в Москву
БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Двоих детей, которые получили тяжелые ранения в воскресенье в результате украинского обстрела поселка Маслова Пристань Белгородской области, транспортируют на лечение в Москву, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
"За вчера пострадало 23 человека, 13 находятся на амбулаторном лечении, 10 в стационаре. Трое детей пострадали, двое из Масловой Пристани в детской областной больнице были, в настоящее время транспортируются в РДКБ в Москву
. В 14.40 машина выехала", - сказал Иконников.
Он уточнил, что в отделении находится один ребенок с травмами средней степени тяжести. Четверо взрослых находятся во второй городской больнице, так же с травмами средней степени тяжести. Двое пациентов находятся в областной больнице: один из них с травмой средней степени тяжести, а другой — с тяжелым ранением черепа. Этот пациент, как отметил Иконников, находится в реанимации, но у него наблюдается положительная динамика: он пришел в сознание и был полностью экстубирован, дышит самостоятельно. Кроме того, по словам министра, в Шебекинской ЦРБ находится один человек с ранением бедра, так же средней степени тяжести.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова
, в воскресенье в посёлке Маслова Пристань в результате прилёта боеприпаса ранены 10 мирных жителей, в том числе двое детей. Два мальчика в тяжёлом состоянии были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу, в областную клиническую больницу в тяжёлом состоянии госпитализировали мужчину.