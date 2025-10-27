Двоих детей, раненных при атаках ВСУ, переведут на лечение в Москву

Он уточнил, что в отделении находится один ребенок с травмами средней степени тяжести. Четверо взрослых находятся во второй городской больнице, так же с травмами средней степени тяжести. Двое пациентов находятся в областной больнице: один из них с травмой средней степени тяжести, а другой — с тяжелым ранением черепа. Этот пациент, как отметил Иконников, находится в реанимации, но у него наблюдается положительная динамика: он пришел в сознание и был полностью экстубирован, дышит самостоятельно. Кроме того, по словам министра, в Шебекинской ЦРБ находится один человек с ранением бедра, так же средней степени тяжести.