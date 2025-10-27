В Белгородском водохранилище после атаки ВСУ понизился уровень воды

БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Врио директора ФГУ "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища" Юрий Парамонов рассказал РИА Новости, что уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, и его продолжат плавно снижать для минимизации рисков.

"Мы все делаем для того, чтобы последствия были минимальные… На сегодняшнее утро уровень воды в водохранилище понизился на метр. Мы срабатываемся в зиму на один метр, плюс мы на один метр понизились, мы тем самым уменьшаем возможные последствия в случае выхода ситуации из-под контроля", - сказал собеседник агентства.