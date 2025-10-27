Рейтинг@Mail.ru
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 27.10.2025
01:33 27.10.2025
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 27.10.2025
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 27.10.2025
россия, южная корея, андрей руденко, в мире
Россия, Южная Корея, Андрей Руденко, В мире
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Руденко: Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты", - сообщил Руденко газете "Известия".
Россия по-прежнему остаётся объектом ограничительных мер со стороны Республики Корея. В списке экспортных ограничений — 1402 позиции. Нет прямого авиасообщения, затруднены взаимные расчёты, заморожены почти все механизмы межгосударственного взаимодействия.
Национальный парк Пукхансан в Сеуле - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Зиновьев назвал причину ухудшения безопасности Корейского полуострова
