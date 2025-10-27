https://ria.ru/20251027/aviasoobschenie-2050795066.html
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 27.10.2025
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
россия
южная корея
андрей руденко
в мире
россия
южная корея
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
Руденко: Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов