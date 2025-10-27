В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 23 получили ранения в Белгородской области в воскресенье в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Тяжелый вчера был для всей Белгородской области день. Были многочасовые атаки со стороны противника на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ, Грайворонский округ. В Ракитянском районе погиб человек. Я хотел бы еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Было ранено 23 мирных жителя, из них - и это самое тяжелое - трое детей", - сказал Гладков.
Он уточнил, что два мальчика находятся в тяжелом состоянии, получили ранения в Масловой Пристани. Они прооперированы. Также, по словам Гладкова, одного из них уже сегодня переведут в федеральный центр. Второго - когда стабилизируется состояние после сделанной операции.
Губернатор заключил, что вся необходимая медицинская помощь есть в распоряжении властей.
