В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек

Он уточнил, что два мальчика находятся в тяжелом состоянии, получили ранения в Масловой Пристани. Они прооперированы. Также, по словам Гладкова, одного из них уже сегодня переведут в федеральный центр. Второго - когда стабилизируется состояние после сделанной операции.