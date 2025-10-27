Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 27.10.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек
Один человек погиб, 23 получили ранения в Белгородской области в воскресенье в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек, 23 ранены

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 23 получили ранения в Белгородской области в воскресенье в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Тяжелый вчера был для всей Белгородской области день. Были многочасовые атаки со стороны противника на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ, Грайворонский округ. В Ракитянском районе погиб человек. Я хотел бы еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Было ранено 23 мирных жителя, из них - и это самое тяжелое - трое детей", - сказал Гладков.
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. 26 октября 2025
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек
Вчера, 13:05
Он уточнил, что два мальчика находятся в тяжелом состоянии, получили ранения в Масловой Пристани. Они прооперированы. Также, по словам Гладкова, одного из них уже сегодня переведут в федеральный центр. Второго - когда стабилизируется состояние после сделанной операции.
Губернатор заключил, что вся необходимая медицинская помощь есть в распоряжении властей.
