В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов-камикадзе
Мужчина и женщина получили ранения при атаке дронов-камикадзе по движущемуся автомобилю в поселке Погар Погарского района Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:49:00+03:00
