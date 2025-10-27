Рейтинг@Mail.ru
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 27.10.2025
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки - РИА Новости, 27.10.2025
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки
Из-за атаки украинского БПЛА на Рыльск загорелись хозяйственные постройки у дома вблизи подстанции, пожар потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльск
александр хинштейн
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
рыльск
происшествия, курская область, рыльск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки

Хинштейн: при атаке ВСУ на Рыльск загорелись хозяйственные постройки

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЛиквидация пожара на месте атаки украинского БПЛА на Рыльск Курской области
Ликвидация пожара на месте атаки украинского БПЛА на Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Ликвидация пожара на месте атаки украинского БПЛА на Рыльск Курской области
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Из-за атаки украинского БПЛА на Рыльск загорелись хозяйственные постройки у дома вблизи подстанции, пожар потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью украинский БПЛА атаковал город Рыльск. В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи от подстанции. Пожарные расчёты возгорание потушили", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавших нет.
Главная цель противника — посеять панику и навредить нашим людям, добавил Хинштейн.
Заголовок открываемого материала