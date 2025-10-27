https://ria.ru/20251027/ataka-2050864549.html
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки - РИА Новости, 27.10.2025
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки
Из-за атаки украинского БПЛА на Рыльск загорелись хозяйственные постройки у дома вблизи подстанции, пожар потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:37:00+03:00
2025-10-27T11:37:00+03:00
2025-10-27T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльск
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050862882_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10e6b71021fe4f5f2545f65432e4293d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050862882_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_17a0cfbc5850a04338c3951f458ee08b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, рыльск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн
В Курской области из-за атаки БПЛА загорелись хозяйственные постройки
Хинштейн: при атаке ВСУ на Рыльск загорелись хозяйственные постройки