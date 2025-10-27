https://ria.ru/20251027/astronom-2050940228.html
Астроном оценил полет метеорита над Вологдой
Уникальная длительность полета болида, который видели жители Москвы и соседних регионов утром в понедельник, вызывает сомнения в его естественном происхождении, РИА Новости, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Уникальная длительность полета болида, который видели жители Москвы и соседних регионов утром в понедельник, вызывает сомнения в его естественном происхождении, сам объект пролетал над Вологодской областью в 500 километрах севернее Москвы, сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект был виден из Видного
, Дубны
, Раменского
, Жуковского
, Люберец
, Красногорска
и Одинцово
в Московской области
.
"Предполагая, что последние фазы полета проходили на высоте порядка 70 километров, получается, что данный объект пролетал в 500 километрах севернее Москвы
, в районе Вологодской области
. Уникальна длительность полета объекта – 35 секунд. Именно поэтому есть сомнения в естественной природе данного объекта" , - сказал Короткий.
При этом выглядел болид как естественный метеороид, и полет его проходил с востока на запад, что также вызывает вопросы, отметил Короткий. Если, сказал астроном, это все-таки космический мусор, то его яркость говорит о большом размере. По мнению астронома, если это сгорающий в верхних слоях атмосферы спутник, то он будет быстро определен.