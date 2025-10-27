Астроном оценил полет метеорита над Вологдой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Уникальная длительность полета болида, который видели жители Москвы и соседних регионов утром в понедельник, вызывает сомнения в его естественном происхождении, сам объект пролетал над Вологодской областью в 500 километрах севернее Москвы, сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.

При этом выглядел болид как естественный метеороид, и полет его проходил с востока на запад, что также вызывает вопросы, отметил Короткий. Если, сказал астроном, это все-таки космический мусор, то его яркость говорит о большом размере. По мнению астронома, если это сгорающий в верхних слоях атмосферы спутник, то он будет быстро определен.