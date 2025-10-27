Рейтинг@Mail.ru
Астроном оценил полет метеорита над Вологдой - РИА Новости, 27.10.2025
14:35 27.10.2025
Астроном оценил полет метеорита над Вологдой
Астроном оценил полет метеорита над Вологдой
Уникальная длительность полета болида, который видели жители Москвы и соседних регионов утром в понедельник, вызывает сомнения в его естественном происхождении, РИА Новости, 27.10.2025
москва, вологодская область, видное
Москва, Вологодская область, Видное
Астроном оценил полет метеорита над Вологдой

Астроном Короткий: пролетевший над Россией болид вызывает сомнения в его природе

© Кадр видео из соцсетейМетеорит в небе над Московской областью
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Метеорит в небе над Московской областью
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Уникальная длительность полета болида, который видели жители Москвы и соседних регионов утром в понедельник, вызывает сомнения в его естественном происхождении, сам объект пролетал над Вологодской областью в 500 километрах севернее Москвы, сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.
"Предполагая, что последние фазы полета проходили на высоте порядка 70 километров, получается, что данный объект пролетал в 500 километрах севернее Москвы, в районе Вологодской области. Уникальна длительность полета объекта – 35 секунд. Именно поэтому есть сомнения в естественной природе данного объекта" , - сказал Короткий.
При этом выглядел болид как естественный метеороид, и полет его проходил с востока на запад, что также вызывает вопросы, отметил Короткий. Если, сказал астроном, это все-таки космический мусор, то его яркость говорит о большом размере. По мнению астронома, если это сгорающий в верхних слоях атмосферы спутник, то он будет быстро определен.
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
МоскваВологодская областьВидное
 
 
