Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце

москва сегодня: мегаполис для жизни
садовое кольцо (москва)
москва
крымское (луганская область)
петр бирюков
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году выполнили работы по замене порядка 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом (2025 - ред.) году провели масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтировали 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что работы прошли, в частности, на улице Земляной Вал, в Добрынинском тоннеле, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, Самотечной эстакаде, площади Красных ворот, Зубовском бульваре.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил Бирюков.
Он отметил, что работы по ремонту дорожного покрытия проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
"Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки нового дорожного полотна на всех участках Садового кольца было изготовлено более 75 тысяч тонн асфальтобетонной смеси на заводах, принадлежащих городу.