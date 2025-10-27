Рейтинг@Mail.ru
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:15 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/asfalt-2050855725.html
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце - РИА Новости, 27.10.2025
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году выполнили работы по замене порядка 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Садовом кольце,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:15:00+03:00
2025-10-27T11:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
садовое кольцо (москва)
москва
крымское (луганская область)
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_49cbfbdf9a34cd95162af1f21346499b.jpg
https://ria.ru/20251024/moskva-2050447280.html
https://realty.ria.ru/20251027/dispetcherskie-2050383300.html
садовое кольцо (москва)
москва
крымское (луганская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7a69ab49aa0f0003e3f7cfd0eb0c2973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
садовое кольцо (москва), москва, крымское (луганская область), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Садовое кольцо (Москва), Москва, Крымское (Луганская область), Петр Бирюков
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце

500 тыс квадратных метров асфальта отремонтировали на Садовом кольце в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году выполнили работы по замене порядка 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом (2025 - ред.) году провели масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтировали 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Мосводоканал завершил крупномасштабную модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
24 октября, 18:04
Заммэра уточнил, что работы прошли, в частности, на улице Земляной Вал, в Добрынинском тоннеле, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, Самотечной эстакаде, площади Красных ворот, Зубовском бульваре.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил Бирюков.
Он отметил, что работы по ремонту дорожного покрытия проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
"Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки нового дорожного полотна на всех участках Садового кольца было изготовлено более 75 тысяч тонн асфальтобетонной смеси на заводах, принадлежащих городу.
Работа Центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Пульс мегаполиса: как работают диспетчерские службы городского хозяйства
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСадовое кольцо (Москва)МоскваКрымское (Луганская область)Петр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала