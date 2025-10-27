Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году выполнили работы по замене порядка 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом (2025 - ред.) году провели масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтировали 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что работы прошли, в частности, на улице Земляной Вал, в Добрынинском тоннеле, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, Самотечной эстакаде, площади Красных ворот, Зубовском бульваре.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил Бирюков.

Он отметил, что работы по ремонту дорожного покрытия проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

"Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - сказал Бирюков.