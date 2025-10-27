https://ria.ru/20251027/asean-2050937456.html
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук - РИА Новости, 27.10.2025
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук
Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:20:00+03:00
2025-10-27T14:20:00+03:00
2025-10-27T14:25:00+03:00
в мире
алексей оверчук
россия
северный морской путь
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050938304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f8eed0bff9b63b8895ff8f5ff26d110.jpg
https://ria.ru/20250901/indiya-2038845882.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050938304_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_0fa6b814ffd195b4c217e5a82bb92992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей оверчук, россия, северный морской путь, экономическое сообщество асеан
В мире, Алексей Оверчук, Россия, Северный морской путь, Экономическое сообщество АСЕАН
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук
Оверчук: АСЕАН проявляет большой интерес к Северному морскому пути