Рейтинг@Mail.ru
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 27.10.2025 (обновлено: 14:25 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/asean-2050937456.html
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук - РИА Новости, 27.10.2025
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук
Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:20:00+03:00
2025-10-27T14:25:00+03:00
в мире
алексей оверчук
россия
северный морской путь
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050938304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f8eed0bff9b63b8895ff8f5ff26d110.jpg
https://ria.ru/20250901/indiya-2038845882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050938304_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_0fa6b814ffd195b4c217e5a82bb92992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей оверчук, россия, северный морской путь, экономическое сообщество асеан
В мире, Алексей Оверчук, Россия, Северный морской путь, Экономическое сообщество АСЕАН
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук

Оверчук: АСЕАН проявляет большой интерес к Северному морскому пути

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути. Это наиболее короткий маршрут для их товаров в Европу", - заявил Оверчук журналистам на брифинге по итогам своего участия в 20-м Восточноазиатском форуме.
Он отметил, что объем перевозок по СМП постоянно растет.
"Конечно, нужно еще развивать инфраструктуру СМП", - добавил он.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лихачев оценил перспективы транзита индийских грузов по Севморпути
1 сентября, 13:41
 
В миреАлексей ОверчукРоссияСеверный морской путьЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала