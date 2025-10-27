https://ria.ru/20251027/armeniya-2050923668.html
В МИД Армении назвали Россию близким партнером
В МИД Армении назвали Россию близким партнером
Россия остается близким партнером Армении, экономические связи остаются очень интенсивными, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 27.10.2025
