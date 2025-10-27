Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025
13:35 27.10.2025
В МИД Армении назвали Россию близким партнером
В МИД Армении назвали Россию близким партнером
Россия остается близким партнером Армении, экономические связи остаются очень интенсивными, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 27.10.2025
2025
1920
1920
true
В МИД Армении назвали Россию близким партнером

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян назвал Россию близким партнером

ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Россия остается близким партнером Армении, экономические связи остаются очень интенсивными, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Россия продолжает оставаться нашим близким партнером", - заявил Мирзоян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте.
По его словам, экономические связи между двумя странами остаются интенсивными.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении
15 августа, 10:13
 
