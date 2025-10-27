https://ria.ru/20251027/arheologi-2051044447.html
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет - РИА Новости, 27.10.2025
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов в районе бывшей средневековой церкви в центре города Орхус, возраст некоторых из них может достигать 900 лет,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:26:00+03:00
2025-10-27T20:26:00+03:00
2025-10-27T20:26:00+03:00
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
Датские археологи нашли более 50 скелетов в районе бывшей церкви в Орхусе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Датские археологи обнаружили более 50 скелетов в районе бывшей средневековой церкви в центре города Орхус, возраст некоторых из них может достигать 900 лет, сообщает орхусский музей Моэсгор.
"Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет", - говорится в пресс-релизе музея.
По словам одного из археологов Ханса Скова, во рту у некоторых скелетов лежат монеты. Он полагает, что их могли положить, чтобы обеспечить мертвым переход в загробный мир, и сравнил это с мифами Древней Греции, согласно которым умерший должен был заплатить на пароме, чтобы перебраться через реку Стикс.
Согласно публикации, рядом с захоронением раньше располагалась церковь Святого Олуфа, названная в честь вождя викингов и короля Норвегии
Олафа Харальдссона, который способствовал распространению христианства в Скандинавии. В 1548 году церковь разрушилась из-за шторма, а кладбище продолжали использовать вплоть до 1813 года.
По словам археолога Мадса Равна, благодаря этой находке у исследователей появилась возможность побольше узнать о жизни жителей Орхуса в переходный период - между концом эпохи викингов и началом Средневековья.
По данным телерадиокомпании DR, скелеты были обнаружены в процессе выкапывания ямы для контейнеров с отходами.