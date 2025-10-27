Рейтинг@Mail.ru
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/arheologi-2051044447.html
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет - РИА Новости, 27.10.2025
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов в районе бывшей средневековой церкви в центре города Орхус, возраст некоторых из них может достигать 900 лет,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:26:00+03:00
2025-10-27T20:26:00+03:00
в мире
норвегия
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
https://ria.ru/20250921/nakhodki-2042814091.html
https://ria.ru/20251011/arheologi-2047711858.html
норвегия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, дания
В мире, Норвегия, Дания
Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет

Датские археологи нашли более 50 скелетов в районе бывшей церкви в Орхусе

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Датские археологи обнаружили более 50 скелетов в районе бывшей средневековой церкви в центре города Орхус, возраст некоторых из них может достигать 900 лет, сообщает орхусский музей Моэсгор.
"Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет", - говорится в пресс-релизе музея.
Обработка материалов, найденных в ходе раскопок - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
"Совершенно нетипично". Находки из Китая повергли археологов в шок
21 сентября, 08:00
По словам одного из археологов Ханса Скова, во рту у некоторых скелетов лежат монеты. Он полагает, что их могли положить, чтобы обеспечить мертвым переход в загробный мир, и сравнил это с мифами Древней Греции, согласно которым умерший должен был заплатить на пароме, чтобы перебраться через реку Стикс.
Согласно публикации, рядом с захоронением раньше располагалась церковь Святого Олуфа, названная в честь вождя викингов и короля Норвегии Олафа Харальдссона, который способствовал распространению христианства в Скандинавии. В 1548 году церковь разрушилась из-за шторма, а кладбище продолжали использовать вплоть до 1813 года.
По словам археолога Мадса Равна, благодаря этой находке у исследователей появилась возможность побольше узнать о жизни жителей Орхуса в переходный период - между концом эпохи викингов и началом Средневековья.
По данным телерадиокомпании DR, скелеты были обнаружены в процессе выкапывания ямы для контейнеров с отходами.
Военная крепость времен Нового царства обнаружена археологами в ходе работ на севере Синайского полуострова - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость
11 октября, 17:18
 
В миреНорвегияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала