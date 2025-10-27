Датские археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Датские археологи обнаружили более 50 скелетов в районе бывшей средневековой церкви в центре города Орхус, возраст некоторых из них может достигать 900 лет, сообщает орхусский музей Моэсгор.

"Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет", - говорится в пресс-релизе музея.

По словам одного из археологов Ханса Скова, во рту у некоторых скелетов лежат монеты. Он полагает, что их могли положить, чтобы обеспечить мертвым переход в загробный мир, и сравнил это с мифами Древней Греции, согласно которым умерший должен был заплатить на пароме, чтобы перебраться через реку Стикс.

Согласно публикации, рядом с захоронением раньше располагалась церковь Святого Олуфа, названная в честь вождя викингов и короля Норвегии Олафа Харальдссона, который способствовал распространению христианства в Скандинавии. В 1548 году церковь разрушилась из-за шторма, а кладбище продолжали использовать вплоть до 1813 года.

По словам археолога Мадса Равна, благодаря этой находке у исследователей появилась возможность побольше узнать о жизни жителей Орхуса в переходный период - между концом эпохи викингов и началом Средневековья.