Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/arest-2050959534.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области - РИА Новости, 27.10.2025
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области
Жителю города Бугуруслан Оренбургской области, обвиняемому в убийстве учительницы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:54:00+03:00
2025-10-27T15:54:00+03:00
оренбургская область
бугуруслан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251024/muzhchina-2050276086.html
https://ria.ru/20251022/moskva-2049883339.html
оренбургская область
бугуруслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, бугуруслан, происшествия
Оренбургская область, Бугуруслан, Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве учительницы под Оренбургом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Жителю города Бугуруслан Оренбургской области, обвиняемому в убийстве учительницы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональная прокуратура.
Как предполагают следователи, 42-летний местный житель подкараулил 56-летнего педагога возле ее автомобиля Nissan Qashqai на улице Нагорной. Он задушил женщину и затащил тело в машину. Потом поехал за город, где врезался в опорную мачту. Далее фигурант переместил тело погибшей на водительское сидение и попытался поджечь автомобиль, после чего скрылся. Полицейские задержали мужчину возле его дома. Ему предъявлено обвинение в убийстве и неправомерном завладении транспортным средством, сообщили в надзорном органе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
24 октября, 09:43
"Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении. Срок ареста не уточняется.
Меру пресечения избирал Бугурусланский районный суд.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Москве двое в масках убили мужчину
22 октября, 16:25
 
Оренбургская областьБугурусланПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала