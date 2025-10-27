https://ria.ru/20251027/arest-2050959534.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области - РИА Новости, 27.10.2025
Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области
Жителю города Бугуруслан Оренбургской области, обвиняемому в убийстве учительницы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает... РИА Новости, 27.10.2025
оренбургская область
бугуруслан
происшествия
оренбургская область
бугуруслан
Новости
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости.
Жителю города Бугуруслан Оренбургской области, обвиняемому в убийстве учительницы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональная прокуратура
.
Как предполагают следователи, 42-летний местный житель подкараулил 56-летнего педагога возле ее автомобиля Nissan Qashqai на улице Нагорной. Он задушил женщину и затащил тело в машину. Потом поехал за город, где врезался в опорную мачту. Далее фигурант переместил тело погибшей на водительское сидение и попытался поджечь автомобиль, после чего скрылся. Полицейские задержали мужчину возле его дома. Ему предъявлено обвинение в убийстве и неправомерном завладении транспортным средством, сообщили в надзорном органе.
"Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении. Срок ареста не уточняется.
Меру пресечения избирал Бугурусланский районный суд.