Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/arest--2050830843.html
Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову
Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову - РИА Новости, 27.10.2025
Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову
Андрею Карпову, экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, обвиняемому в получении взятки от редактора URA.RU Дениса... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T09:47:00+03:00
2025-10-27T09:47:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251022/vzyatka-2049832225.html
https://ria.ru/20251021/chelyabinsk-2049526616.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Екатеринбург, Общество
Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову

Суд на Урале продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Андрею Карпову, экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, обвиняемому в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, продлили домашний арест до февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"В Верх-Исетском районом суде Екатеринбурга в рамках предварительного судебного заседания по уголовному делу в отношении Андрея Карпова, рассматриваемом в особом порядке, удовлетворено ходатайство прокурора о продлении Карпову срока содержания под домашним арестом по 13 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку
22 октября, 14:01
Следующее заседание назначено на 5 ноября на 9.00 мск.
В пресс-службе отмечают, что Карпову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, использовать средства связи и интернет кроме особых случаев.
В объединенной пресс-службе судов региона 22 октября сообщали РИА Новости, что Карпов пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение.
Первое заседание по существу уголовного дела Аллаярова прошло 23 октября, ему был продлен арест по 13 апреля. Следующее заседание пройдет 28 октября в 9.30 мск.
По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".
Сергей Репринцев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
21 октября, 09:31
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЕкатеринбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала