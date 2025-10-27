Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Карпову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Андрею Карпову, экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, обвиняемому в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, продлили домашний арест до февраля, сообщила объединенная Андрею Карпову, экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, обвиняемому в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, продлили домашний арест до февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"В Верх-Исетском районом суде Екатеринбурга в рамках предварительного судебного заседания по уголовному делу в отношении Андрея Карпова, рассматриваемом в особом порядке, удовлетворено ходатайство прокурора о продлении Карпову срока содержания под домашним арестом по 13 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 5 ноября на 9.00 мск.

В пресс-службе отмечают, что Карпову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, использовать средства связи и интернет кроме особых случаев.

В объединенной пресс-службе судов региона 22 октября сообщали РИА Новости, что Карпов пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение.

Первое заседание по существу уголовного дела Аллаярова прошло 23 октября, ему был продлен арест по 13 апреля. Следующее заседание пройдет 28 октября в 9.30 мск.

По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок У МВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.