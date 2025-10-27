Рейтинг@Mail.ru
Amazon планирует сократить до 30 тысяч сотрудников - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/amazon-2051056431.html
Amazon планирует сократить до 30 тысяч сотрудников
Amazon планирует сократить до 30 тысяч сотрудников - РИА Новости, 27.10.2025
Amazon планирует сократить до 30 тысяч сотрудников
Онлайн-ритейлер Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:58:00+03:00
2025-10-27T22:58:00+03:00
в мире
сша
канада
китай
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8b92f2bb035f78d485330be7f52fdc1.jpg
https://ria.ru/20250701/roboty-2026433654.html
сша
канада
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1234a7012bfec00687ccb44a42c15c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, китай, amazon
В мире, США, Канада, Китай, Amazon
Amazon планирует сократить до 30 тысяч сотрудников

Amazon планирует провести крупнейший с 2022 года раунд сокращений штата

© РИА Новости / Джина Мун | Перейти в медиабанкИндекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест, начиная со вторника… Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тысяч сотрудников в конце 2022 года", - пишет агентство.
Это число, добавляет Рейтер, представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 миллиона человек. Однако это почти 10% от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тысяч человек.
Решение связано со стремлением компании сократить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги Amazon в период пандемии, отмечает агентство.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Работа робота на складе Amazon - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
1 июля, 07:27
 
В миреСШАКанадаКитайAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала