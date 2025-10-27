Рейтинг@Mail.ru
В Албании забеременела ИИ-министр
11:52 27.10.2025 (обновлено: 11:56 27.10.2025)
В Албании забеременела ИИ-министр
Албанский ИИ-министр Диэлла "забеременела", заявил премьер-министр Эди Рама. Трансляция шла на его Youtube-канале. "Итак, Диэлла беременна, и она ждет 83... РИА Новости, 27.10.2025
В Албании забеременела ИИ-министр

Албанский ИИ-министр Диэлла забеременела 83 "детьми"

Цифровой помощник на базе искусственного интеллекта Диэлла
Цифровой помощник на базе искусственного интеллекта Диэлла - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Edi Rama/YouTube
Цифровой помощник на базе искусственного интеллекта Диэлла. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Албанский ИИ-министр Диэлла "забеременела", заявил премьер-министр Эди Рама. Трансляция шла на его Youtube-канале.

"Итак, Диэлла беременна, и она ждет 83 ребенка", — сказал он.

Премьер добавил, что "детям" виртуального министра отведут роль помощников депутатов. Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Рама заявил 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна заниматься вопросами государственных закупок.
В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте
22 сентября, 23:31
