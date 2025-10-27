В Албании забеременела ИИ-министр

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Албанский ИИ-министр Диэлла "забеременела", заявил премьер-министр Эди Рама. Трансляция шла на его Youtube-канале.
"Итак, Диэлла беременна, и она ждет 83 ребенка", — сказал он.
Премьер добавил, что "детям" виртуального министра отведут роль помощников депутатов. Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.
Рама заявил 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна заниматься вопросами государственных закупок.
