Россия готова содействовать Малайзии в строительстве АЭС большой мощности

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Россия готова предложить Малайзии решения по строительства АЭС большой мощности и малых модульных реакторов, сообщила пресс-служба российского вице-премьера Алексея Оверчука по итогам его встречи с малайзийским коллегой.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук на полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом, передает корреспондент РИА Новости.
"Россия готова предложить Малайзии свои решения по сооружению на её территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов", - сообщила пресс-служба российского вице-премьера по итогам переговоров.
Также Оверчук высоко оценил конструктивный подход Куала-Лумпура к продвижению диалога Россия-АСЕАН, подчеркнув, что углубление сотрудничества с Ассоциацией остаётся неизменным приоритетом развития российских внешнеэкономических связей.
Стороны отметили значительный потенциал для наращивания и диверсификации двусторонней торговли.
"В январе-августе 2025 года двусторонний товарооборот увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,47 миллиардов долларов. Российская сторона видит хорошие возможности для наращивания поставок в Малайзию энергоресурсов, фармацевтических препаратов, промышленного оборудования, включая медицинское", - уточнили в пресс-службе российского вице-премьера.
Также есть значительный экспортный потенциал по различным видам сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также продуктов животноводства. Перспективным направлением является сотрудничество в области атомной энергетики.
Также важное место в двусторонних отношениях занимает гуманитарное сотрудничество. Между университетами России и Малайзии реализуются соглашения о сотрудничестве. Страны заинтересованы в развитии туристической сферы. Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых оформляется единая электронная виза, предусмотренная для деловых и туристических поездок, участия в научных, культурных и спортивных мероприятиях.
