В аэропорту Орска ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:24:00+03:00
безопасность
орск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
