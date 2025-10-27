Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Орска ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/aeroport-2050809822.html
В аэропорту Орска ввели временные ограничения
В аэропорту Орска ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.10.2025
В аэропорту Орска ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:24:00+03:00
2025-10-27T06:24:00+03:00
безопасность
орск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20251027/aeroporty-2050804321.html
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, орск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Орск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Орска ввели временные ограничения

В аэропорту Орска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus 330. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
04:10
 
БезопасностьОрскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала