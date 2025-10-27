https://ria.ru/20251027/aeroport-2050805367.html
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
Оренбург, Оренбургская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
