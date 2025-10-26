Рейтинг@Mail.ru
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией - РИА Новости, 26.10.2025
17:13 26.10.2025
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Усиление культурного обмена между Египтом и Россией станет стратегическим ответом на внешнее давление со стороны коллективного Запада, с которым сталкиваются обе страны, заявил РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.
"Как мне кажется, решение в том, чтобы обе страны уделяли больше внимания поддержке культурного обмена... Запад воюет против нас и держит нас в осаде, точно так же, как он воюет и осаждает Россию... Поэтому мы любим русских, и Россия это знает", - сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фестиваль “RT.Док: Время наших героев” пройдет в Египте
24 октября, 13:31
По мнению собеседника агентства, культурный обмен является не менее важным инструментом укрепления связей между Москвой и Каиром, чем такие грандиозные проекты, как АЭС "Эль-Дабаа". Он добавил, что Египет в целом поддерживает политику Москвы.
"Культура не менее важна, чем атомная электростанция "Эль-Дабаа" и строительство Высокой Асуанской плотины", — подчеркнул Дауд.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Доклад: Западу мешает существование России с ее культурой
20 октября, 07:35
 
КультураРоссияМоскваЕгипетАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
