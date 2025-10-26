Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Усиление культурного обмена между Египтом и Россией станет стратегическим ответом на внешнее давление со стороны коллективного Запада, с которым сталкиваются обе страны, заявил РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.