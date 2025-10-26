https://ria.ru/20251026/zhurnalist-2050743107.html
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией - РИА Новости, 26.10.2025
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией
Усиление культурного обмена между Египтом и Россией станет стратегическим ответом на внешнее давление со стороны коллективного Запада, с которым сталкиваются... РИА Новости, 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Усиление культурного обмена между Египтом и Россией станет стратегическим ответом на внешнее давление со стороны коллективного Запада, с которым сталкиваются обе страны, заявил РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.
"Как мне кажется, решение в том, чтобы обе страны уделяли больше внимания поддержке культурного обмена... Запад воюет против нас и держит нас в осаде, точно так же, как он воюет и осаждает Россию
... Поэтому мы любим русских, и Россия это знает", - сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
По мнению собеседника агентства, культурный обмен является не менее важным инструментом укрепления связей между Москвой
и Каиром
, чем такие грандиозные проекты, как АЭС "Эль-Дабаа
". Он добавил, что Египет
в целом поддерживает политику Москвы.
"Культура не менее важна, чем атомная электростанция "Эль-Дабаа" и строительство Высокой Асуанской плотины", — подчеркнул Дауд.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.