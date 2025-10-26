В Белгородской области еще шесть человек пострадали от ударов ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Еще шесть мирных жителей пострадали от ударов беспилотников ВСУ в Белгороде и Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в воскресенье губернатор сообщал, что один мирный житель погиб в селе Илёк-Кошары Ракитянского района, еще один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль. Кроме того, ВСУ ударили по поселку Маслова Пристань Белгородской области, ранены десять мирных жителей, в том числе двое детей.
"Еще шесть мирных жителей пострадали от ударов беспилотников ВСУ. В Белгороде ранены трое. При отражении атаки беспилотника получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги боец подразделения "Орлан". Возле коммерческого объекта ранены мужчина и женщина. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук. Троим пострадавшим оказывается помощь в городской больнице №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона получили баротравмы трое, в том числе 14-летний мальчик. Бригады скорой помощи доставляют мужчину и женщину в городскую больницу №2 города Белгорода, ребенка - в детскую областную клиническую больницу, уточнил губернатор
"От атак беспилотников в Белгороде в двух МКД повреждено остекление нескольких квартир, в еще одном МКД посечен фасад. Также выбиты окна в двух частных домах. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. В социальном и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасад. В Белгородском районе в селе Таврово пробита кровля частного дома. В селе Ясные Зори в многоквартирном доме повреждены остекление, балкон и фасад", - отметил Гладков.