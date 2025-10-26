В Белгородской области еще шесть человек пострадали от ударов ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Еще шесть мирных жителей пострадали от ударов беспилотников ВСУ в Белгороде и Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона получили баротравмы трое, в том числе 14-летний мальчик. Бригады скорой помощи доставляют мужчину и женщину в городскую больницу №2 города Белгорода, ребенка - в детскую областную клиническую больницу, уточнил губернатор