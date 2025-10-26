Рейтинг@Mail.ru
"Законное устранение". На Западе выступили с предупреждением Зеленскому
18:21 26.10.2025 (обновлено: 22:02 26.10.2025)
"Законное устранение". На Западе выступили с предупреждением Зеленскому
"Законное устранение". На Западе выступили с предупреждением Зеленскому
Владимир Зеленский должен прекратить попытки расправ над представителями оппозиции, находящимися за рубежом, заявил пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман, РИА Новости, 26.10.2025
"Законное устранение". На Западе выступили с предупреждением Зеленскому

Sunday Times: в Британии пригрозили Зеленскому разрушить двухсторонние отношения

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить попытки расправ над представителями оппозиции, находящимися за рубежом, заявил пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман, его слова передала газета The Sunday Times.
Так он прокомментировал дело об экстрадиции политика Александра Грановского, проживающего в Британии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского
Вчера, 00:56
"Если Украина хочет иметь стабильные и долгосрочные отношения с Великобританией, то ей стоит прекратить использовать протекции и деньги для совершения политических вендетт", — заявил пэр Лейбористской партии Морис Гласман.
Он также отметил, что дело об экстрадиции Грановского — это лишь часть более обширной кампании Зеленского по "законному устранению оппонентов".
После введения санкций против Петра Порошенко* в феврале в адрес Зеленского уже звучали предупреждения о подрыве репутации на международной арене, отметили в статье.
Кроме того, по мнению The Sunday Times, доверие к главе киевского режима подрывают и его действия в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Грановский был депутатом от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (2015–2019). Сейчас он живет в графстве Суррей (Великобритания) и утверждает, что подвергается политическому преследованию. По информации газеты, Украина добивается его экстрадиции по обвинению в коррупции.
Ранее уже поступали подобные обвинения в адрес Зеленского — например, мэр Киева Виталий Кличко обвинял его в авторитаризме и нарушении демократических принципов под видом боевых действий. Мэр Киева упоминал, что защитой в этой ситуации для него остается мировая известность, приобретенная во время боксерской карьеры.
Кроме того, в октябре газета Die Welt сообщила, что недавнее лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова — это предупреждение Кличко и другим непокорным мэрам о необходимости поддержки Зеленского, если они хотят сохранить свою власть.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда заявлял, что выборы "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4четырех процентов.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому
Вчера, 23:19
 
