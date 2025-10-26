Рейтинг@Mail.ru
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 26.10.2025 (обновлено: 07:51 26.10.2025)
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией - РИА Новости, 26.10.2025
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией
Конфликт на Украине начался из-за Владимира Зеленского, написал в соцсети Х депутат Рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 26.10.2025
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского настоящей причиной конфликта

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине начался из-за Владимира Зеленского, написал в соцсети Х депутат Рады Артем Дмитрук.
"Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.
Вместе с тем нардеп, по сути, призвал к свержению главы киевского режима.
"Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, украинский конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности возглавляемой им страны, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.
