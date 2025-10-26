"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине начался из-за Владимира Зеленского, написал в соцсети Конфликт на Украине начался из-за Владимира Зеленского, написал в соцсети Х депутат Рады Артем Дмитрук.

"Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.

Вместе с тем нардеп, по сути, призвал к свержению главы киевского режима.

"Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.