https://ria.ru/20251026/zelenskiy-2050653294.html
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией - РИА Новости, 26.10.2025
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией
Конфликт на Украине начался из-за Владимира Зеленского, написал в соцсети Х депутат Рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T07:49:00+03:00
2025-10-26T07:49:00+03:00
2025-10-26T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050508135.html
https://ria.ru/20250911/lavrov-2041224578.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин
"Мало кто называет". Депутат Рады рассказал о причине конфликта с Россией
Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского настоящей причиной конфликта
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Конфликт на Украине начался из-за Владимира Зеленского, написал в соцсети Х
депутат Рады Артем Дмитрук.
"Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.
Вместе с тем нардеп, по сути, призвал к свержению главы киевского режима.
"Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, украинский конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности возглавляемой им страны, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.