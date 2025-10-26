Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта стратегия Запада против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:57 26.10.2025 (обновлено: 06:03 26.10.2025)
Раскрыта стратегия Запада против России
Раскрыта стратегия Запада против России
Вслед за дипломатическими шагами Запад всегда предпринимает шаги по эскалации конфликта с Россией, отметил в соцсети Х кипрский журналист Алекс Христофору. РИА Новости, 26.10.2025
Раскрыта стратегия Запада против России

Христофору: после дипломатических шагов Запад всегда обостряет конфликт с РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вслед за дипломатическими шагами Запад всегда предпринимает шаги по эскалации конфликта с Россией, отметил в соцсети Х кипрский журналист Алекс Христофору.
"Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте ее назад, за чем следует постепенная эскалация ", — написал он.
При этом журналист подчеркнул, что Владимир Зеленский всегда получает от Запада все, что требует, и это, по словам Христофору, было постоянной моделью конфликта с самого первого дня.
Газета Wall Street Journal написала в среду, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных снарядов, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что Вашингтон не имеет отношения к любому такому оружию, используемым Киевом.
Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг Трамп отметил, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестицийБезопасность
 
 
