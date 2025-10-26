https://ria.ru/20251026/yasinovataya-2050679918.html
Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех
Число погибших при украинской атаке на Ясиноватую в ДНР выросло до трех, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 26.10.2025
СК: число погибших при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до трёх