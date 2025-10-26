Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 26.10.2025 (обновлено: 11:44 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/yasinovataya-2050679918.html
Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех
Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех - РИА Новости, 26.10.2025
Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех
Число погибших при украинской атаке на Ясиноватую в ДНР выросло до трех, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:28:00+03:00
2025-10-26T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050668432_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_380ee10c06871a23eb04fd1c12822576.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050668432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8265c16c973bb9140d7ba624f92e539a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Донецк
Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех

СК: число погибших при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до трёх

© Фото : Глава Ясиноватского МО/TelegramПоследствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Глава Ясиноватского МО/Telegram
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Число погибших при украинской атаке на Ясиноватую в ДНР выросло до трех, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"В результате полученных травм третий раненый скончался в больнице <...>. Количество погибших жителей в результате удара ВСУ увеличилось до трех человек", — заявили в ведомстве.
© Фото : Глава Ясиноватского МО/TelegramПоследствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Глава Ясиноватского МО/Telegram
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР

Изначально местные власти рассказали о двух погибших — матери и дочери. Еще один человек получил ранения.

По данным СК, среди жертв атаки — ребенок 2012 года рождения. Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту с помощью РСЗО HIMARS.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупная железнодорожная станция. Город регулярно обстреливают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Донецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала