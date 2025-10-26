Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до трех

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Число погибших при украинской атаке на Ясиноватую в ДНР выросло до трех, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

"В результате полученных травм третий раненый скончался в больнице <...>. Количество погибших жителей в результате удара ВСУ увеличилось до трех человек", — заявили в ведомстве.