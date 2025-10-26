Рейтинг@Mail.ru
В СК сообщили подробности обстрела Ясиноватой украинскими боевиками - РИА Новости, 26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 26.10.2025
В СК сообщили подробности обстрела Ясиноватой украинскими боевиками
В СК сообщили подробности обстрела Ясиноватой украинскими боевиками
Украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой с помощью РСЗО HIMARS, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 26.10.2025
В СК сообщили подробности обстрела Ясиноватой украинскими боевиками

СК: ВСУ нанесли удар по Ясиноватой с помощью РСЗО HIMARS

Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Глава Ясиноватского МО/Telegram
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой с помощью РСЗО HIMARS, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России.
"Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Ясиноватой со стороны вооруженных формирований Украины. В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник подверг обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, удар нанесен из РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - сказал сотрудник СК РФ.
По его словам, в ходе осмотра места обстрела было установлено, что один жилой дом полностью разрушен вследствие прямого попадания и 11 получили серьезные повреждения. Кроме того, повреждения получили легковые автомобили и линии электропередачи.
Ранее исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев сообщил, что два человека погибли, один тяжело ранен в результате атаки украинских войск на Ясиноватую в ДНР.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
