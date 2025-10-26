Рейтинг@Mail.ru
Японский историк рассказал, к чему приведет политика Запада против России - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050786896.html
Японский историк рассказал, к чему приведет политика Запада против России
Японский историк рассказал, к чему приведет политика Запада против России - РИА Новости, 26.10.2025
Японский историк рассказал, к чему приведет политика Запада против России
Страны Западной Европы и Япония потеряют свою конкурентоспособность из-за ухудшения отношений с Россией, выразил мнение в беседе с РИА Новости японский историк... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T23:32:00+03:00
2025-10-26T23:32:00+03:00
в мире
россия
западная европа
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050644845.html
россия
западная европа
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, западная европа, япония
В мире, Россия, Западная Европа, Япония
Японский историк рассказал, к чему приведет политика Запада против России

Танака: Европа и Япония лишатся конкурентоспособности из-за политики против РФ

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Страны Западной Европы и Япония потеряют свою конкурентоспособность из-за ухудшения отношений с Россией, выразил мнение в беседе с РИА Новости японский историк Такэюки Танака.
"Конкурентоспособность России, ее инфраструктура и другие области растут, а при ухудшении отношений с Россией страны Западной Европы неминуемо будут терять свою силу и конкурентоспособность. Это же касается и Японии", - сказал агентству историк.
Такэюки Танака - японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде киевского режима в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 годы. Он отмечал, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как говорил историк РИА Новости, он решил написать книгу, в том числе, потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Почти половина японцев тайно поддерживает Россию, заявил историк
Вчера, 04:21
 
В миреРоссияЗападная ЕвропаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала