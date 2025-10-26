https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050644845.html
Почти половина японцев тайно поддерживает Россию, заявил историк
Почти половина японцев тайно поддерживает Россию, заявил историк - РИА Новости, 26.10.2025
Почти половина японцев тайно поддерживает Россию, заявил историк
Почти половина японцев тайно поддерживают Россию в конфликте с киевским режимом, рассказал РИА Новости японский историк Такэюки Танака. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T04:21:00+03:00
2025-10-26T04:21:00+03:00
2025-10-26T04:21:00+03:00
в мире
россия
япония
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050638265.html
россия
япония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, украина
В мире, Россия, Япония, Украина
Почти половина японцев тайно поддерживает Россию, заявил историк
Историк Такэюки Танака: почти половина японцев тайно поддерживает Россию