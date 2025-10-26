Герасимов рассказал о действиях войск по освобождению Ямполя и Волчанска

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" продолжают успешно наступать на краснолиманском направлении. Завершается освобождение населенного пункта Ямполь", - сказал Герасимов.
Он также рассказал об успехах группировки "Север" в Харьковской области.
"За последние две недели группировка войск "Север" успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18