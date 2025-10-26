Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о действиях войск по освобождению Ямполя и Волчанска
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 26.10.2025 (обновлено: 10:01 26.10.2025)
Герасимов рассказал о действиях войск по освобождению Ямполя и Волчанска
Группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту... РИА Новости, 26.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия, донецкая народная республика, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Герасимов рассказал о действиях войск по освобождению Ямполя и Волчанска

Герасимов: группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя в ДНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" продолжают успешно наступать на краснолиманском направлении. Завершается освобождение населенного пункта Ямполь", - сказал Герасимов.
Он также рассказал об успехах группировки "Север" в Харьковской области.
"За последние две недели группировка войск "Север" успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.
