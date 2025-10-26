WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично участвует в процессе планирования строительства бального зала, который возводят на месте Восточного крыла Белого дома, в том числе обсуждает дизайн интерьера нового сооружения, сообщает газета Президент США Дональд Трамп лично участвует в процессе планирования строительства бального зала, который возводят на месте Восточного крыла Белого дома, в том числе обсуждает дизайн интерьера нового сооружения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.

"Он (Трамп - ред.) участвует во всех аспектах планирования, задавая детальные вопросы о цвете пола, высоте и ширине окон, а также точном расположении здания на территории Белого дома", - говорится в сообщении.

Как заявили газете бывшие чиновники администрации США, во время первого срока Трамп упоминал о строительстве бального зала, но был отвлечен "другими приоритетами", однако после избрания на второй срок это была одна из его первых целей. По словам источников издания, Трамп заговорил о необходимости создания бального зала уже 20 января, в свой первый день в Белом доме.

Источник также сообщил газете, что в администрации обсуждалась возможность выражения признания спонсорам проекта строительства бального зала с помощью мемориальной доски или высеченных на стене нового здания имен.

В Белом доме по требованию президента США Дональда Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.

В четверг конгрессмены раскритиковали Трампа за решение снести историческое Восточное крыло Белого дома ради бального зала, следует из письма законодателей, которое есть в распоряжении РИА Новости. Они призывали его в срок до 6 ноября представить всю необходимую документацию в конгресс, в том числе оценки сохранения исторического наследия.

Согласно официальным данным, Восточное крыло построили в 1902 году, с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.