WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома
26.10.2025
WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома
WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома - РИА Новости, 26.10.2025
WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома
Президент США Дональд Трамп лично участвует в процессе планирования строительства бального зала, который возводят на месте Восточного крыла Белого дома, в том... РИА Новости, 26.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома

WSJ: Трамп лично участвует в планировании постройки бального зала Белого дома

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично участвует в процессе планирования строительства бального зала, который возводят на месте Восточного крыла Белого дома, в том числе обсуждает дизайн интерьера нового сооружения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.
"Он (Трамп - ред.) участвует во всех аспектах планирования, задавая детальные вопросы о цвете пола, высоте и ширине окон, а также точном расположении здания на территории Белого дома", - говорится в сообщении.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC
Вчера, 15:25
Как заявили газете бывшие чиновники администрации США, во время первого срока Трамп упоминал о строительстве бального зала, но был отвлечен "другими приоритетами", однако после избрания на второй срок это была одна из его первых целей. По словам источников издания, Трамп заговорил о необходимости создания бального зала уже 20 января, в свой первый день в Белом доме.
Источник также сообщил газете, что в администрации обсуждалась возможность выражения признания спонсорам проекта строительства бального зала с помощью мемориальной доски или высеченных на стене нового здания имен.
В Белом доме по требованию президента США Дональда Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
В четверг конгрессмены раскритиковали Трампа за решение снести историческое Восточное крыло Белого дома ради бального зала, следует из письма законодателей, которое есть в распоряжении РИА Новости. Они призывали его в срок до 6 ноября представить всю необходимую документацию в конгресс, в том числе оценки сохранения исторического наследия.
Согласно официальным данным, Восточное крыло построили в 1902 году, с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа
23 октября, 22:46
 
