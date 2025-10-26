https://ria.ru/20251026/vzryv-2050710664.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Взрывы прогремели в воскресенье в Павлограде и Днепропетровске, расположенных в Днепропетровской области Украины, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 26.10.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
В двух городах Днепропетровской области прогремели взрывы