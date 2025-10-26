Рейтинг@Mail.ru
17:14 26.10.2025
В Сербии заявили о невозможности отречения от России
В Сербии заявили о невозможности отречения от России
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вулин
В Сербии заявили о невозможности отречения от России

Вулин: отречение от России означало бы отречение от самой Сербии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Александр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отречение в политике официального Белграда от России недопустимо и означало бы отречение от Сербии, ее интересов и существования, заявил председатель совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии в присутствии сопредседателя РИО замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Сербии акции в поддержку властей собрали около 40 тысяч человек
Вчера, 20:10
"Если бы Россия не выстояла все эти века, думаете, что существовала бы современная Сербия, какой мы ее сейчас знаем? Если Россия не победит и не сохранится, как единая страна - победитель, неужели думаете, что Сербия сохранится как единое и победившее государство? Отречение от России - это отречение от Сербии", - обратился Вулин к собравшимся.
По его словам, эту простую истину должен понимать каждый, и каждое поколение сербских политиков хотя бы раз получало возможность "сказать русским нет".
"Но и каждое поколение сербских политиков дождалось момента, когда от русского "да" зависит его физическое сохранение. Мы не смеем этого забыть и не дадим себе повторять такие ошибки. Были тяжелые времена, будут и сейчас, но угроза, что нам будет не хватать бензина (санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" - ред.), не заставит нас навсегда поссориться с теми, с кем мы не поссорились под бомбами и штыками", - подчеркнул он.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель РИО Сергей Нарышкин сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде, а также в семи регионах РФ.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Вулин рассказал о работе Российского исторического общества в Сербии
17:08
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр Вулин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
