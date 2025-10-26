В Сербии заявили о невозможности отречения от России

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отречение в политике официального Белграда от России недопустимо и означало бы отречение от Сербии, ее интересов и существования, заявил председатель совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, эту простую истину должен понимать каждый, и каждое поколение сербских политиков хотя бы раз получало возможность "сказать русским нет".