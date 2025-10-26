В Сербии заявили о невозможности отречения от России

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Отречение в политике официального Белграда от России недопустимо и означало бы отречение от Сербии, ее интересов и существования, заявил председатель совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии в присутствии сопредседателя РИО замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
"Если бы Россия не выстояла все эти века, думаете, что существовала бы современная Сербия, какой мы ее сейчас знаем? Если Россия не победит и не сохранится, как единая страна - победитель, неужели думаете, что Сербия сохранится как единое и победившее государство? Отречение от России - это отречение от Сербии", - обратился Вулин к собравшимся.
По его словам, эту простую истину должен понимать каждый, и каждое поколение сербских политиков хотя бы раз получало возможность "сказать русским нет".
"Но и каждое поколение сербских политиков дождалось момента, когда от русского "да" зависит его физическое сохранение. Мы не смеем этого забыть и не дадим себе повторять такие ошибки. Были тяжелые времена, будут и сейчас, но угроза, что нам будет не хватать бензина (санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" - ред.), не заставит нас навсегда поссориться с теми, с кем мы не поссорились под бомбами и штыками", - подчеркнул он.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель РИО Сергей Нарышкин сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде, а также в семи регионах РФ.