МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. На Украине было заведено около 290 тысяч уголовных дел против солдат ВСУ, самовольно оставивших части, при этом есть свидетельства о том, что даже эта статистика занижена, написала газета Berliner Zeitung.
"Истощение, коррупция и силовая мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей", — отметил автор статьи.
В материале также подчеркивается, что количество дезертиров в рядах ВСУ сравнимо с количеством солдат в Бундесвере, при этом очевидно, что масштабы преуменьшаются.
В статье отмечается, что случаи дезертирства командиры расценивают как личное поражение и боятся сообщать о них руководству.
Автор статьи также упомянул, что украинские военные "сравнивают себя с рабами" и бегут из армии в качестве "акции немого протеста" из-за крайнего истощения.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, "затыкая дыры" в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.