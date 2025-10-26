"Доводят до предела". В Германии рассказали о катастрофе в ВСУ

В статье отмечается, что случаи дезертирства командиры расценивают как личное поражение и боятся сообщать о них руководству.

Автор статьи также упомянул, что украинские военные "сравнивают себя с рабами" и бегут из армии в качестве "акции немого протеста" из-за крайнего истощения.