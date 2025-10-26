Рейтинг@Mail.ru
"Попивает вино". Журналист набросился на Зеленского из-за провала ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 26.10.2025 (обновлено: 19:50 26.10.2025)
"Попивает вино". Журналист набросился на Зеленского из-за провала ВСУ
"Попивает вино". Журналист набросился на Зеленского из-за провала ВСУ

Боуз: ВСУ под Купянском окружены, а Зеленский попивает вино в Европе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского выглядит оскорбительно на фоне плачевного состояния ВСУ на Купянском направлении, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.
"Украинская армия в Купянске оказалась в безвыходном положении. Зеленский в это время попивает игристое вино в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне", — саркастично отметил он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
16:33
Таким образом журналист прокомментировал заявление об успехах ВС России на Купянском направлении.
Ранее в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ.
Президент посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба и командующих группировками, задействованными в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен воевать
16:05
 
