В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:22:00+03:00
2025-10-26T19:22:00+03:00
2025-10-26T20:07:00+03:00
