В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что у обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук, пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Он также доставлен в больницу.