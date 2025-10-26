Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 26.10.2025 (обновлено: 20:07 26.10.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 26.10.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя

Гладков: четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Последствия атаки беспилотника на легковой автомобиль вблизи села Таврово Белгородского района
Последствия атаки беспилотника на легковой автомобиль вблизи села Таврово Белгородского района - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника на легковой автомобиль вблизи села Таврово Белгородского района
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены четыре мирных жителя. На участке автодороги вблизи села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина", — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что у обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук, пострадавшие госпитализированы.
Гладков добавил, что в районе села Графовка Шебекинского округа при ударе дрона ранен мужчина, он госпитализирован с осколочными ранениями лица и бедра в областную клиническую больницу.
Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Он также доставлен в больницу.
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек
