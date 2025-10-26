https://ria.ru/20251026/vsu-2050768754.html
В Брянской области при атаке дронов-камикадзе пострадали два человека
В Брянской области при атаке дронов-камикадзе пострадали два человека - РИА Новости, 26.10.2025
В Брянской области при атаке дронов-камикадзе пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ по гражданским автомобилям в деревне Бугаевка Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ по гражданским автомобилям в деревне Бугаевка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе деревню Бугаевка Погарского района
. В результате подлого целенаправленного удара тремя дронами по движущимся гражданским автомобилям, к сожалению, ранены два мирных жителя", - написал он в Telegram-канале
.
Отмечается, что мужчина, водитель автомобиля Нива "Шевроле", получил легкие ранения мягких тканей. БСМ оперативно оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также женщина, пассажирка автомобиля "Газель", с проникающими осколочными ранениями доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате атаки ВСУ
автомобиль Нива "Шевроле" был полностью уничтожен.