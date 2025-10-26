В Брянской области при атаке дронов-камикадзе пострадали два человека

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ по гражданским автомобилям в деревне Бугаевка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Отмечается, что мужчина, водитель автомобиля Нива "Шевроле", получил легкие ранения мягких тканей. БСМ оперативно оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также женщина, пассажирка автомобиля "Газель", с проникающими осколочными ранениями доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.