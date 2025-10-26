Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. При ударе ВСУ по Ясиноватой в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил и.о. главы муниципального округа Александр Пеняев.

Пеняев подчеркнул, что администрация поддержит семью погибших. Еще один человек тяжело ранен, ему оказывают помощь. Также серьезные повреждения получили 11 частных домов, а один уничтожен полностью.