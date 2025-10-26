Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 26.10.2025 (обновлено: 11:04 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/vsu-2050669820.html
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли - РИА Новости, 26.10.2025
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли
При ударе ВСУ по Ясиноватой в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил и.о. главы муниципального округа Александр Пеняев. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:12:00+03:00
2025-10-26T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050668432_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_380ee10c06871a23eb04fd1c12822576.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050668432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8265c16c973bb9140d7ba624f92e539a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли

В результате атаки ВСУ на Ясиноватую в ДНР погибли мама и дочь

© Фото : Глава Ясиноватского МО/TelegramПоследствия обстрела ВСУ города Ясиноватая
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Глава Ясиноватского МО/Telegram
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. При ударе ВСУ по Ясиноватой в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил и.о. главы муниципального округа Александр Пеняев.
"В результате вражеской атаки на город <...> погибли два человека, мама и дочь", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : Глава Ясиноватского МО/TelegramПоследствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Глава Ясиноватского МО/Telegram
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Пеняев подчеркнул, что администрация поддержит семью погибших. Еще один человек тяжело ранен, ему оказывают помощь. Также серьезные повреждения получили 11 частных домов, а один уничтожен полностью.
По данным Следственного комитета, украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой с помощью РСЗО HIMARS.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупная железнодорожная станция.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала