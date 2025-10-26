https://ria.ru/20251026/vsu-2050669820.html
Украинские боевики атаковали Ясиноватую, два человека погибли
При ударе ВСУ по Ясиноватой в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил и.о. главы муниципального округа Александр Пеняев. РИА Новости, 26.10.2025
В результате атаки ВСУ на Ясиноватую в ДНР погибли мама и дочь