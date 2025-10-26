https://ria.ru/20251026/vstrecha-2050737684.html
Дмитриев назвал встречу с конгрессвумен Луной большой честью
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал большой честью встречу с конгрессвумен Анной Паулиной Луной и поблагодарил ее за усилия по миру.
"Конгрессвумен Луна, для меня большая честь встретиться с вами, и я еще раз благодарю вас за важные усилия по диалогу и миру", – сказал Дмитриев в начале соответствующей встречи.