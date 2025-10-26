Дмитриев провел встречи с представителями властей США, сообщил источник

МАЙАМИ, 26 окт — РИА Новости. Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на днях встретился с американскими чиновниками, сообщил источник РИА Новости.

"Встречи специального представителя президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с кем именно прошли переговоры.

В пятницу Дмитриев находился в Нью-Йорке. В тот же день портал Axios писал о его возможной беседе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Майами.

Диалог лидеров

В четверг глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште , о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.

Накануне глава РФПИ в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.