Дмитриев провел встречи с представителями властей США, сообщил источник
02:04 26.10.2025 (обновлено: 09:01 26.10.2025)
Дмитриев провел встречи с представителями властей США, сообщил источник
Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на днях встретился с американскими чиновниками, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
кирилл дмитриев, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин
Дмитриев провел встречи с представителями властей США, сообщил источник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МАЙАМИ, 26 окт — РИА Новости. Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на днях встретился с американскими чиновниками, сообщил источник РИА Новости.
"Встречи специального представителя президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября", — сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине
Вчера, 07:05
Он не уточнил, с кем именно прошли переговоры.
В пятницу Дмитриев находился в Нью-Йорке. В тот же день портал Axios писал о его возможной беседе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Майами.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 16:10

Диалог лидеров

В четверг глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
Накануне глава РФПИ в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
24 октября, 08:00
 
В миреНью-Йорк (город)МайамиБудапештКирилл ДмитриевДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинРоссияСША
 
 
