Дмитриев провел встречи с представителями властей США, сообщил источник

МАЙАМИ, 26 окт — РИА Новости. Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на днях встретился с американскими чиновниками, сообщил источник РИА Новости.
"Встречи специального представителя президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября", — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, с кем именно прошли переговоры.
В пятницу Дмитриев находился в Нью-Йорке. В тот же день портал Axios писал о его возможной беседе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Майами.
Диалог лидеров
В четверг глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
Накануне глава РФПИ в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Трамп сказал. Трамп почти сделал
24 октября, 08:00