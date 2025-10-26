Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион питания осенью

https://ria.ru/20251026/vrach-2050640413.html
Продукты, богатые омега-3 - рыбу, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен необходимо включить в осенний рацион питания для... РИА Новости, 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Продукты, богатые омега-3 - рыбу, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен необходимо включить в осенний рацион питания для поддержания здоровья кожи, сообщила РИА Новости заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова.
"Для поддержания здоровья кожи осенью полезны продукты, богатые омега-3 - рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию", - рассказала Маркова.
По словам врача, для здоровья кожи также необходимо пить не менее 1,5–2 литров воды в день, пользоваться увлажнителями воздуха в помещениях и выбирать средства с увлажняющими компонентами, чтобы нейтрализовать сухость, вызванную отоплением.