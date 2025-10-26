Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион питания осенью

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Продукты, богатые омега-3 - рыбу, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен необходимо включить в осенний рацион питания для поддержания здоровья кожи, сообщила РИА Новости заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова.

"Для поддержания здоровья кожи осенью полезны продукты, богатые омега-3 - рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию", - рассказала Маркова.